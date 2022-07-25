ФСБ сорвало операцию разведки ВСУ по угону самолётов ВКС РФ под прикрытием НАТО

Пресс-служба ФСБ сообщила о срыве операции армии Украины по угону российских боевых самолётов.

25 июля Федеральная служба безопасности России опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что агенты ФСБ предотвратили спецоперацию вооружённых сил Украины, целью которых был угон самолётов военно-космических сил армии РФ.

По данным ФСБ, спецоперацией украинских военных руководили агенты НАТО под прикрытием, которые сотрудничали с боевой разведкой Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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