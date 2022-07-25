Евросоюз намерен принять закон о максимальных температурах на рабочих местах

По данным Eurofound, 23% работающих людей подвергаются воздействию высоких температур не менее четверти своего рабочего времени.

В разгар лета, когда Европа уже дважды пострадала от жары, Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) призвала принять закон, который установит максимальную рабочую температуру на континенте.

«Двое рабочих умерли от теплового удара в Испании на прошлой неделе. Во Франции, стране, которая не ограничивает температуру на работе, в 2020 году в результате несчастных случаев на производстве, связанных с жарой, погибло 12 человек», — отмечается в пресс-релизе ETUC.

В четверг в Испании служба экстренной помощи Мадридского региона объявили о смерти «из-за теплового удара» работника, который распространял листовки в почтовых ящиках.

«Во всем Европейском союзе 23% рабочих подвергаются воздействию высоких температур в течение не менее четверти своего рабочего времени, причем этот процент возрастает до 36% в секторах сельского хозяйства и промышленности и 38% в строительстве», говорится в заявлении Eurofound.

Однако «лишь несколько европейских стран имеют законодательство, предназначенное для защиты рабочих во время аномальной жары с большими вариациями» в зависимости от принявшего нормы государства.

По данным профсоюзов, входящих в ETUC, бельгийские рабочие, чья работа связана с физическими нагрузками, не могут работать при температуре выше 22°C. В Венгрии предел установлен на 5°C выше для того же вида работ, в то время как в Словении предел температуры составляет 28°C на всех рабочих местах.

Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, оптимальная рабочая температура составляет от 16 до 24°C.

«Рабочие каждый день находятся на переднем крае климатического кризиса, им нужна надлежащая защита», — предупреждает заместитель генерального секретаря ETUC Клас-Микаэль Шталь: «Погодные условия не заботятся о национальных границах. Вот почему нам нужно общеевропейское законодательство о максимальных рабочих температурах».