По данным ФСБ РФ, украинские разведчики провалили попытку угнать российские боевые самолёты.

В понедельник утром ФСБ России сообщило, что украинские разведчики провели спецоперацию, в ходе которой пытались склонить российских пилотов боевой авиации угнать самолёты военно-космических сил РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы. Для этого украинские разведчики предлагали российским пилотам деньги и гарантии получения гражданства страны Евросоюза.

Сотрудники ФСБ заранее узнали о спецоперации украинских спецслужб, ввиду чего вооружённые силы Украины не смогли угнать российские военные самолёты.