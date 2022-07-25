Разведчики ВСУ произвели неудачную попытку угнать самолёты ВКС России

По данным ФСБ РФ, украинские разведчики провалили попытку угнать российские боевые самолёты.

В понедельник утром ФСБ России сообщило, что украинские разведчики провели спецоперацию, в ходе которой пытались склонить российских пилотов боевой авиации угнать самолёты военно-космических сил РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы. Для этого украинские разведчики предлагали российским пилотам деньги и гарантии получения гражданства страны Евросоюза.

Сотрудники ФСБ заранее узнали о спецоперации украинских спецслужб, ввиду чего вооружённые силы Украины не смогли угнать российские военные самолёты.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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