ФСБ: журналист Bellingcat Христо Грозев участвовал в операции ВСУ по угону самолётов РФ

ФСБ России обвинило журналиста издания Bellingcat Христо Грозева в причастности к операции ВСУ по угону российских самолётов.

Утром 25 июля пресс-секретариат Федеральной службы безопасности России сообщил, что журналист издания-иноагента Bellingcat Христо Грозев имеет прямое отношение к операции украинской разведки по попытке угона самолёта ВКС РФ. Также в ФСБ утверждают, что к данной операции ВСУ причастно правительство Великобритании.

Пресс-служба ФСБ опубликовала видео, на котором украинские разведчики предлагали российскому пилоту до двух миллионов долларов за угор самолёта ВКС России. Также пилоту предложили гражданство страны ЕС.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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