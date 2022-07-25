В России вступил в силу закон о конфискации автомобилей за систематические нарушения

Автомобильный юрист Лев Воропаев считает, что конфискация автомобилей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России не станет «поголовной практикой».

Новый закон предполагает конфискацию автомобиля в случае серьезных нарушений. В частности, водитель будет нести уголовную ответственность за систематические нарушения ПДД или управление автомобилем после лишения прав. Отмечается, что конфисковать смогут только автомобили собственников, а не водителей по факту.

Лев Воропаев поясняет, что транспортное средство может быть конфисковано в том случае, если оно принадлежит водителю. Другими словами, если гражданин РФ попал даже в смертельное ДТП на чужом автомобилей, его накажут по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства»), которая не предполагает конфискацию.

Тем не менее, в таком случае собственник также несет гражданско-правовую ответственность, например, если родственники погибшего в ДТП по вине водителя автомобиля подали в суд на возмещение материального вреда — сумму будут взыскивать именно с собственника, а не управляющего автомобилем водителя. В дополнение собственнику может грозить часть 2 статьи 12.8 КоАП — передача транспортного средства лицу в состоянии опьянения.

Если говорить о нарушениях, то конфискация автомобиля будет зависеть как от их числа, так и от срока давности привлечения. Лев Воропаев добавил, что есть и исключения. Так, водителя-собственника автомобиля могут привлечь к уголовной ответственности с возможностью конфискации автомобиля всего на второй раз в случае, если он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.