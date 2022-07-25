Аварии и ремонты снизили поток газа из Алжира в Евросоюз

Как и в случае с «Северным потоком-1» Европу настигла неудача с поставками газа из Алжира.

В результате сбоев в поставках Европа получает на 40 млн кубометров газа меньше, чем по плану, что превышает объем суточных поставок по «Южному газовому коридору» из РФ и Азербайджана.

24 июля, на газопроводе Medgaz, который проводит газ из Алжира в Испанию, случилась авария.

Алжирская Sonatrach сообщила, что сбой произошел на испанской части магистрали, испанские техслужбы экстренно устраняют аварию.

Испанская сторона назвала причиной плановое техобслуживание одной из компрессорных станций.

Из-за сбоев по данным ENTSOG объем поставок алжирского газа в Италию снизился с 20 июля более чем в два раза — с 71 млн кубометров в сутки до 31 млн кубометров в сутки.