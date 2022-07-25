Аварии и ремонты снизили поток газа из Алжира в Евросоюз
Как и в случае с «Северным потоком-1» Европу настигла неудача с поставками газа из Алжира.
В результате сбоев в поставках Европа получает на 40 млн кубометров газа меньше, чем по плану, что превышает объем суточных поставок по «Южному газовому коридору» из РФ и Азербайджана.
24 июля, на газопроводе Medgaz, который проводит газ из Алжира в Испанию, случилась авария.
Алжирская Sonatrach сообщила, что сбой произошел на испанской части магистрали, испанские техслужбы экстренно устраняют аварию.
Испанская сторона назвала причиной плановое техобслуживание одной из компрессорных станций.
Из-за сбоев по данным ENTSOG объем поставок алжирского газа в Италию снизился с 20 июля более чем в два раза — с 71 млн кубометров в сутки до 31 млн кубометров в сутки.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: состояние экономики США похоже на смерть Ленина в 1924 году
СМИ Британии оценили честную позицию Виктора Орбана, хотя он и «предатель»
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Актёр сыгравший «Аквомена» попал в автомобильную аварию
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля