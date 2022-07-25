Офис Зеленского подтвердил прибытие польских танков PT-91 в Украину

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, подтвердил информацию о прибытии в страну польских танков PT-91 Twardy. Он также выразил благодарность правительству Польши.

Танки PT-91 Twardy — это польская модификация советской боевой машины Т-72 с новой системой управления и наведения огня, а также динамической защитой EREWA. Кроме того, на танках заменены «родные» двигатели на более мощные и современные, способные развивать большую скорость за меньшее время.

Пресс-секретарь Агентства вооружений Кшиштоф Платек подтвердил отправку в Украину танков PT-91 Twardy позавчера, но подтверждение с украинской стороны поступило только сейчас. Платек отметил, что польская сторона намерена передать 200 танков, однако сколько пришло в первой партии неизвестно.

В свою очередь Польша восполнит передачу бронетехники Украине путем приобретения южнокорейских танков, которые будут поступать в армию до 2026 года, а также закупкой американских M1 Abrams. В США подтвердили сделку, однако не уточнили, получит ли Польша новую модификацию или «списанное» американское вооружение.

В открытом доступе о PT-91 Twardy, которые поставили в Украину, довольно мало информации. Известно лишь о ряде модификаций и заявлении польских военных о возможности отразить советские ПТУР. Сообщается также, что модифицированные PT-91 Twardy на 50% могут справиться с современными бронебойными снарядами.