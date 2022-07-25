DPA: Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС быть готовым к полной остановке поставок российского газа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС быть готовыми к полной остановки поставок российского газа. По ее мнению, это «рано или поздно» произойдет.

Глава ЕК отметила, что в данный момент Россия уже частично поставляет газ, а в некоторые из 12 стран ЕС российских газ не поступает вовсе. Поэтому Европа в целом должна быть готова к худшему сценарию — полной остановки газа, которая «рано или поздно» произойдет.

Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы, которые мало зависят от поставок газа из России также принять участие в усилиях по экономии энергии. Она отметила, что экономики всех стран Евросоюза тесно переплетены, поэтому газовый кризис так или иначе затронет все страны «в той или иной форме».

Именно поэтому важно, чтобы все государства ЕС сократили объем потребления газа, экономили и делились с теми членами, которые сильнее всего пострадали и пострадают в обозримом будущем. Урсула фон дер Ляйен добавила, что «энергетическая солидарность — основной принцип европейских договоров».

По данным Европейской комиссии, подготовка к остановке поставок газа из России приведет к падению экономически важного производства от 0,9% до 1,5%. При этом Урсула фон дер Ляйен выражает уверенность, что страны Европейского союза «осознают свою ответственность».