«Газпром» получил экспортную лицензию для «Северного потока» от Siemens

Авторитетное издание «Коммерсантъ» сообщает, что компания Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию для «Северного потока». Документ позволяет ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины.

Выданный Канадой документ, позволяет российской государственной корпорации «Газпром» ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции «Портовая». Именно она будет направлять российских газ в трубопровод «Северный поток» до конца 2024 года.

В субботу турбина должна была отправиться на пароме из города Любека в Россию через Финляндию, однако произвести отправку не удалось, так как «Газпром» своевременно не получил экспортные документы. Теперь транспортировочный автомобиль, который до сих пор находится в Германии, можно официально отправлять в Россию для прохождения таможенного контроля.

С середины июня 2022 года трубопровод «Северный поток» был задействован лишь на 40% от максимальной мощности. Россия уверяет, что это произошло из-за несвоевременного возврата газовых турбин Siemens после ремонта и обслуживания в Канаде. В свою очередь канадская сторона не могла отправить турбины из-за санкций, но сделала исключение по просьбе Германии.

Европейская комиссия заявила, что возврат Канадой турбины для трубопровода «Северный поток» не нарушает европейских санкций, так как они не распространяются на оборудование для транзита газа. При этом, канадские санкции против РФ были нарушены, однако в них сделали своеобразное исключение именно для этой турбины.