Песков: удар по порту Одессы не сможет повлиять на отгрузку украинского зерна

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российский удар по порту Одесса не сможет повлиять на отгрузку и отправку украинского зерна.

Песков подчеркнул, что российская армия нанесла удар по военным объектам в порту Одесса, а не по гражданским судам и терминалам для отгрузки и отправки украинского зерна.

По мнению пресс-секретаря российского президента, действия российской армии никак не могут повлиять на начало отгрузки зерна. Песков указал, что Россия не нарушила документы, которые были подписаны в трехстороннем формате в Стамбуле.

Дмитрий Песков добавил, что российский удар не затронул гражданскую инфраструктуру, которая задействована в выполнении договоренностей по отгрузке и отправке зерна, как и вывозу его в целом. При этом украинская сторона с этим не согласна.

Ранее сообщалось, что после начало отгрузки украинского зерна российская армия нанесла удар по порту Одесса. Российская сторона уверяет, что удар был нанесен по военным объектам рядом с терминалом, где производиться отгрузка и никак его не задел.