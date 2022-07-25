Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины Демченко
Владимир Зеленский принял решение об увольнении первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслана Демченко.
Днём понедельника сайт офиса Владимира Зеленского опубликовал президентский указ, который постановляет уволить первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко без объяснения причин.
Напомним, что накануне Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и украинского Генерального прокурора Ирину Венедиктову.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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