Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины Демченко

Владимир Зеленский принял решение об увольнении первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

Днём понедельника сайт офиса Владимира Зеленского опубликовал президентский указ, который постановляет уволить первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко без объяснения причин.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и украинского Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 