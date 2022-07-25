Россияне перевели более миллиарда долларов в страны бывшего СССР

Авторитетное издание «Коммерсантъ» сообщает, что только за апрель-май 2022 года граждане России перевели в страны Средней Азии и Закавказье рекордное количество денег.

Четыре страны экс-СССР — Армения, Грузия, Киргизия и Казахстан — в общей сложности получили приток капитала более чем на один миллиард долларов. Только за один май переводы в Армению и Грузию из России составили 266 миллионов и 313 миллионов долларов соответственно.

Казахстан получил из России переводы на сумму 94,6 миллионов долларов, однако даже эта сумма на 66% больше, чем месяцем ранее. Россияне также активно переводили деньги в Киргизию — 245,6 миллионов долларов (плюс 95,5% по сравнению с мартом 2022 года).

Эксперты говорят, что тенденция с переводами не столько связана с миграционными процессами, сколько с целью сохранения своих сбережений. Так, в России с 1 января 2022 года для юридических лиц уже вводят отрицательные ставки на валютные вклады, поэтому существует вероятность, что и физлицами придется платить за то, чтобы банки содержали их валютные сбережения на депозитных счетах.

Кроме того, риск того, что санкции заденут физические лица также крайне высок. Пока только некоторым компаниям и кредитно-финансовым учреждениям запретили рассчитываться валютам и обязали сдавать определенную часть валютной выручки, но никто не застрахован от подобных действий и для физических лиц.