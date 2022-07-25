Днепровская флотилия ВСУ решила высадить десант в Херсонской области, его уничтожили
Несколько катеров с диверсантами на борту направились по Днепру в Херсонскую область с целью устроения терактов против мирного населения.
«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области, два катера с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — заявили в Минобороны РФ.
Также на дневном брифинге МО РФ сообщило об уничтожении крупной партии боеприпасов к HIMARS и М777 на пункте перевалки в Хмельницкой области.
Опубликовано: Тарас Медведев
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