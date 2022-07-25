Reuters: ВСУ уничтожили 50 складов армии России с помощью HIMARS
Издание Reuters утверждает, что украинские военные смогли ликвидировать 50 российских складов с боеприпасами с помощью РСЗО HIMARS.
25 июля министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью американской газете Reuters, где сообщил, что после поставок реактивных систем залпового огня HIMARS из США украинские вооружённые силы смогли ликвидировать пятьдесят военных складов с боеприпасами российской армии в Украине и на Донбассе.
Также Резников сообщил, что ВСУ заставили российских военных изучать новые тактики маскировки и перегруппировки своих техники и складов с целью спрятать их от HIMARS.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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