Как нужно подкармливать чеснок, чтобы он вырос в огромную головку?

Подкормка чеснока это ключевой шаг, обеспечивающий его рост и урожайность качественную и количественную.

Ранней весной одними из первых всходов огородных культур проклевываются ростки чеснока при условии, разумеется, их озимой посадки. Этот период является важнейшим в его развитии, и наилучшим временем для того, чтобы произвести качественную подкормку во имя будущего урожая.

Момент появления первых всходов чеснока это красноречивый сигнал для того, что пора вносить в почву азотосодержащие удобрения вроде аммиачной селитры, которая хорошо будет воспринята посадками, поскольку земля еще достаточно прохладная. При более интенсивном прогревании почвы, такая подкормка может потерять свою эффективность и даже навредить растению.

Для эффективности удобрения достаточно будет дозировки в тридцать-сорок граммов на один квадратный метр грунта. Либо аналогичный объем можно развести в десяти литрах воды для приготовления раствора.

При условии того, что грунт недостаточно увлажнен, его перед внесением удобряющего состава необходимо предварительно пролить в области посадок водой.

Второй раз удобрять чеснок требуется через десять-четырнадцать дней после первой подкормки сульфатом магния с дополнительным содержанием тринадцати процентов серы и семнадцати процентов магния.

Магний стимулирует развитие корневой системы чеснока и способствует усвоению фосфора. Сера же положительным образом сказывается на усвояемости азота.

Органической альтернативой вышеприведенной подкормки может стать удобрение чеснока куриным пометом из расчета половина килограмма помета на десять литров воды. Раствору нужно дать настояться в течение пяти-семи дней, после чего его нужно разбавить дополнительно водой, и можно поливать. Расчет производится в пропорции: одна часть настоя на двадцать частей воды.

Через месяц чеснок нужно удобрить еще раз монокалийфосфатом либо в сухом виде, либо приготовить раствор. Из органики же в этот период для чеснока особенно хорош раствор древесной золы. Это недорогой состав, который не требует применения особых усилий при приготовлении. Готовится он следующим образом.

Нужно смешать один стакан золы, один стакан девятипроцентного уксуса и десять литров воды. Чтобы обеспечить чеснок качественным питанием для образования крупной и здоровой луковицы, что, собственно, и является целью посадки, достаточно будет всего двух подкормок раствором золы, поскольку в нем в изобилии содержатся такие важные микроэлементы, как калий и фосфор.