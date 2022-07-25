Какая нужна подкормка росткам, чтобы клубничная грядка дала много сладких и крупных ягод

Для того, чтобы получить богатый урожай клубники, нужно соблюдать очень простые но действенные агротехнические принципы и регулярно удобрять посадки.

Клубнику, которую по праву считают ягодной царицей, выращивают на приусадебных участках большинство их владельцев. В общем и целом она неприхотлива, но все же правила ее выращивания существуют.

Оптимальными условиями для плодоношения клубники будет ее высадка на песчаный либо суглинистый грунт, на хорошо освещенный участок с умеренной влажностью.

Что же касается удобрения, то клубничным посадкам необходимо в достатке получать фосфор, калий и азот. В противном случае ягоды неизбежно становятся мельче, и утрачивают свой яркий вкус. Внесение фосфора целесообразно производить осенью, но возможно удобрить им клубнику и весной.

Очень хорошим решением в этом плане будет такая вот фосфорная настойка. Нужно взять один килограмм двойного суперфосфата, залить его пяти литрами кипятка, остудить, добавить пятьсот граммов девятипроцентного уксуса и дать настояться двадцать четыре часа, иногда размешивая получившуюся смесь.

Потом в полученный концентрат заливается десять литров воды. Из полученного раствора берется одни литр, добавляется десять литров воды, и вот уже можно поливать клубничные посадки.

Применять этот рецепт настоя можно вне зависимости от того, подкармливаете ли вы клубничные посадки осенью или весной. Допустим в целом и тот, и другой вариант. Вреда не будет точно. Но осенняя подкормка будет иметь одно весомое преимущество перед весенней.

Дело в том, что фосфор микроэлемент специфический. Чтобы он равномерно вошел в состав грунта и распределился в нем, требуется значительное количество времени. Зима, когда растения спят, является оптимальным временем для прохождения этого процесса.

Весенняя же подкормка, особенно поздняя, будет по эффективности, увы, куда ниже, поскольку наступает период вегетации клубники, и растению уже необходимы готовые питательные вещества и микроэлементы, которые при запоздалом внесении в грунт фосфора просто не успеют образоваться в нужной для усвоения корневой системой форме. И именно фосфор из всех элементов стоит здесь на первом месте.

Предложенный раствор для удобрения клубничных посадок может быть полезен и для других, преимущественно кустарниковых ягодных культур. Фосфорная подкормка отлично скажется на урожайности облепихи, жимолости, крыжовника, черноплодной рябины, смородины и ежевики. Пользуйтесь этим простым рецептом с удовольствием, и отличного вам урожая!