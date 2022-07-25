Какой уход требуется смородине весной, чтобы получить богатый урожай жарким летом

Что следует предпринимать садоводу-огороднику в уходе за кустом, чтобы смородина давала большой урожай?

Процесс вегетации у кустов смородины начинается в конце марта или начале апреля, и это время нужно использовать, чтобы повысить урожайность.

На первом этапе следует заняться обрезкой. Весной ее требуется делать, если обрезка не производилась осенью прошлого года. Для этого нужно различать возраст ветвей кустарника.

Ветви первого года жизни вырастают в течение сезона, не имеют ответвлении, а их кора имеет серый окрас. У побегов второго года уже есть ответвления: древесина, кольцо и однолетние побеги. Такая ветвь уже способна к плодоношению. Ветви же третьего года дают самый богатый урожай. У них светло-коричневая кора и много почек. А вот ветви четвертого года и старше имеют темную кору, на которой часто поселяются мхи и лишайники.

Плодов они уже почти не дают, поэтому их можно смело удалять, равно как и поврежденные, слабые низкорасположенные побеги, и те из них, что поражены стекляницей и другими вредителями. Это же касается и почек.

Если они излишне набухшие и большие, высока вероятность, что там устроился на зимовку почковый клещ. После обрезки на кусте должно остаться пятнадцать хорошо прореженных ветвей разного возраста.

Затем куст можно обработать трехпроцентным Азофосом или бордосской смесью. Но делать это нужно до набухания почек. Если же обработка производится позднее, раствор должен быть в концентрации одного процента.

Подкармливать смородиновые кусты нужно азотосодержащими препаратами в случае, если осенью не было компостного удобрения, и калийными и фосфатными препаратами. Для кислых почв подходит удобрение золой.

Защищать смородину от почкового клеща и других насекомых-вредителей нужно акарицидными препаратами с коллоидной серой, например ПФКлеросом. Помимо предохранения от почкового клеща препарат защитит побеги от мучнистой росы.

Но принципиально важно начинать обработку не слишком рано, поскольку пока клещ не активировался, и не стал мигрировать, борьба с ним может оказаться не слишком эффективной.

Несмотря на то, что агротехники рекомендуют сажать смородину в осенний период, посадка возможна и весной. Другое дело, что в этом случае нужно делать это достаточно рано, как только отойдут морозы, и почва станет мягкой. А вот посадка ближе к маю не рекомендуется, поскольку куст может попросту не прижиться или же в случае укоренения вырасти слабым, и не способным на богатое плодоношение.