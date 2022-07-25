Главные весенние ошибки огородников с клубникой: на пути к урожайным кустикам

Клубничные побеги требуют особенно трепетного внимания со стороны человека в весенний период, когда происходят основные ростовые и процессы развития.

Чтобы получить богатый урожай клубники, заботиться о нем нужно начинать еще весной. И желательно не совершать при этом фатальных ошибок, которые потом проблематично исправить.

Во-первых, обрабатывать от заболеваний кустики нужно до момента обрезки пожухлых листиков, чтобы не разносить болезнетворные споры. Это распространенная ошибка огородников, за которую приходится дорого платить впоследствии, поскольку, чем сильнее распространилось заболевание, тем сложнее будет борьба за урожай, и не исключено, что придется прибегать к агрессивным мерам, которые нежелательны.

Обрабатывать клубнику нужно фунгицидами и препаратами меди. До начала роста листвы можно использовать трехпроцентный Азофос или бордосскую жидкость.

Обрезать нужно засохшие листья и прошлогодние усики с розеток, а также хорошо и регулярно пропалывать клубнику. После этого можно приступить и к подкормке. Весной для этой цели хорошо подойдут азотосодержащие удобрения.

style="margin-left:-38px; margin-right:-38px">В начале весны на холодном грунте возможно применение аммиачной селитры, а если он уже прогрелся до плюс пятнадцати градусов по Цельсию, можно использовать и мочевину.

Удобрение может быть сухим для открытых посадок, и в виде раствора, если клубника растет на спанбонде из расчета тридцать-сорок граммов удобрения на десять литров воды или на один квадратный метр грунта. Клубника не будет нуждаться в весенней подкормке, если осенью ее обильно удобрили компостом.

В первую очередь вносятся азотные удобрения, а через две-три недели уже можно калийно-фосфорные. Либо же можно приобрести специализированную комплексную подкормку. В момент удобрения грунт не должен быть высушенным. Поэтому при сухой погоде его предварительно рекомендуется пролить.

Предельно внимательными нужно быть и с мульчированием грунта под клубникой. Производится оно уже после всех подкормок, но нельзя делать это слишком рано, когда почва еще недостаточно прогрелась.

Мульча будет тормозить доступ тепла и света к корневой части посадок, и плодоносить они начнут позднее положенного срока примерно на две-три недели.

Хорошо будет начинать мульчирование клубничных посадок в период, когда на побегах уже начнется процесс образования бутончиков. В это время нужно предварительно еще раз прополоть клубничную грядку, а затем произвести мульчирование. Лучше всего для клубники подходит мульчирование соломой.