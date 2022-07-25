Мульчирование с помощью хвойного материала: чем оно так привлекательно

Мульчирование это один из самых эффективных приемов в агротехнике, но его полезность непосредственно зависит, от того, какой мульчирующий материал будет использоваться.

Для осуществления мульчирования садоводы и огородники часто используют следующие компоненты: от покупных специализированных составов до обычной соломы, опилок и травы, оставшейся после покоса.

Эффективный выбор материала для мульчирования зависит от состава и типа почвы, целей и наличия положительного опыта его применения. А вот использование опавшей хвои куда менее распространенный прием мульчирования, о котором мы хотим вам поведать более подробно.

Еловая либо сосновая хвоя обладает такими значимыми преимуществами как: создание благоприятных условий в почве для размножения полезных посадкам микроорганизмов, насыщение грунта кислородом, размягчения почвы.

Последнее особенно актуально при мульчировании так называемого тяжелого грунта. Хвоя надежно предохраняет его от высыхания, эрозирования, а также замедляет рост и уменьшает количество сорных растений на участке. А это значит, что такая мульча может существенно повысить показатели плодородности сложного в обработке участка почвы.

В то же время излишне увлекаться хвойным мульчированием тоже не стоит во избежание избыточного закисления почвы. Уравновесить его состав отлично помогает мел. Мульчирующий состав рассчитывается, исходя из одного квадратного метра хвойной мульчи слоем толщиной в десять сантиметров, и двухсот граммов мела.

Вместо мела вполне возможно применить доломитовую муку или известь. Эффект будет ничуть не хуже, а в ряде случаев даже более желательным. Хвойный опад также великолепно подходит для заготовления компостного удобрения.

При всех неоспоримых достоинствах хвойного мульчирования и удобрения грунта для посадок компостом на его основе, важно не увлекаться этим приемом. При возникновении избытка кислорода в почве активируется развитие микрофлоры, которая способна привести в перспективе к азотному истощению.

В результате это может негативным образом повлиять на рост и развитие непосредственно культивируемых на участке растений.

Поэтому при хвойном мульчировании крайне важно соблюдать баланс, для чего необходимо в весенний период обязательно обогащать почву удобрениями, содержащими азот в изобилии.

Подготовить хвойную мульчу несложно и собственными усилиями. Достаточно собрать опавшую хвою в сосновом или еловом лесу. Но при этом следует убедиться, что вы делаете все по правилам, и не навредите своими действиями хрупкой лесной экосистеме.