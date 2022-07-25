Возвращение "Little Big" в Россию было воспринято поклонниками в штыки

Известная российская группа "Little Big" после выпуска клипа, суть которого в критике спецоперации в Украине, объявила о большом концертном туре по РФ.

Покинувший родную страну музыкальный коллектив "Little Big" объявил о большом концертном туре по городам России. В социальных сетях возвращение "блудных музыкантов" встретили издевками.

Представители "Little Big" сообщили о своём отъезде в Америку в июне текущего года. На официальном сайте группы значится, что коллектив обосновался в Лос-Анджелесе.

Отъезд с родины Ильи Прусикина, Софьи Таюрской и других членов группы сопровождался критикой спецоперации в Украине и выпуском клипа "Generation Cancellation" антивоенного содержания.

Через месяц после отъезда стало известно, что Little Big планирует большой гастрольный тур по РФ (август - декабрь), в общей сложности составляющий 30 концертов в городах государства.

Публика пребывает в возмущении от полученной новости:

Все? Денег надо заработать в России? Там никому не интересны оказались.

В городе ангелов, насколько я понимаю, слушать их контент не сильно хотят?.

Поют на английском, такие модные, стильные, востребованные, а выступать хотят в ненавистной России. Как же так?

Они же, вроде, свалили в страну мечты. И опять тут?

Так, к сожалению, все предатели и вернутся.

Интересно, что Little Big значится в неофициальном черном списке артистов, которым запрещено выступать на территории РФ.