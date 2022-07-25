Украина ожидает первых экспортных поставок до конца недели
Украина заявила в понедельник, что рассчитывает возобновить экспорт зерна на этой неделе.
«Мы ожидаем, что соглашение начнет работать в ближайшие несколько дней, и мы ожидаем, что координационный центр будет создан в Стамбуле в ближайшие несколько дней. Мы готовим все, чтобы начать на этой неделе», — заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Александр Кубраков призвал гарантов соглашения, Турцию и ООН, гарантировать безопасность украинских конвоев.
«Если стороны не гарантируют безопасность, ничего не получится», — предупредил он.
По соглашению об экспорте зерна, подписанному в Стамбуле, сейчас создается караван и конвой для него из российских и турецких кораблей. В конвое будут участвовать военные еще одной страны, которая пока не называется.
Опубликовано: Тарас Медведев
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