Минобороны РФ: ВСУ планируют взорвать ёмкости с гексаном в Славянске

Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил о подготовке украинской стороной очередной провокации со взрывом химикатов на комбинате «Славянсколий» в ДНР.

В понедельник, 25 июля 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Михаил Мизинцев в своём официальном пресс-релизе заявил, что бойцы ВСУ намерены взорвать ёмкости с гексаном на масложировом комбинате в городе Славянск Донецкой Народной Республики.

Мизинцев отметил, что мирным жителям, которые проживают в радиусе 10 километров от предприятия «Славянсколий», следует соблюдать все меры предосторожности из-за возможных последствий взрыва гексана, который является канцерогенным и нейротоксическим веществом.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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