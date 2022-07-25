Минобороны РФ: ВСУ планируют взорвать ёмкости с гексаном в Славянске
Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил о подготовке украинской стороной очередной провокации со взрывом химикатов на комбинате «Славянсколий» в ДНР.
В понедельник, 25 июля 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Михаил Мизинцев в своём официальном пресс-релизе заявил, что бойцы ВСУ намерены взорвать ёмкости с гексаном на масложировом комбинате в городе Славянск Донецкой Народной Республики.
Мизинцев отметил, что мирным жителям, которые проживают в радиусе 10 километров от предприятия «Славянсколий», следует соблюдать все меры предосторожности из-за возможных последствий взрыва гексана, который является канцерогенным и нейротоксическим веществом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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