Минобороны РФ: ВСУ хотят взорвать 120 тонн ядовитых химикатов в Славянске

Министерство обороны России попросило ООН предотвратить новую провокацию армии Украины в Славянске.

25 июля пресс-служба Минобороны России сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины заминировали 120 тонн сильнодействующего химиката гексан и намереваются подорвать цистерны с отравляющим веществом на территории Славянска, что может повлечь появление массовых жертв среди мирного населения.

В Министерстве обороны России попросили ООН и Международный комитет Красного Креста оказать влияние на правительство Украины с целью предотвращения провокации в Славянске.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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