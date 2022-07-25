Минобороны РФ: ВСУ хотят взорвать 120 тонн ядовитых химикатов в Славянске
Министерство обороны России попросило ООН предотвратить новую провокацию армии Украины в Славянске.
25 июля пресс-служба Минобороны России сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины заминировали 120 тонн сильнодействующего химиката гексан и намереваются подорвать цистерны с отравляющим веществом на территории Славянска, что может повлечь появление массовых жертв среди мирного населения.
В Министерстве обороны России попросили ООН и Международный комитет Красного Креста оказать влияние на правительство Украины с целью предотвращения провокации в Славянске.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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