Министерство обороны России попросило ООН предотвратить новую провокацию армии Украины в Славянске.

25 июля пресс-служба Минобороны России сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины заминировали 120 тонн сильнодействующего химиката гексан и намереваются подорвать цистерны с отравляющим веществом на территории Славянска, что может повлечь появление массовых жертв среди мирного населения.

В Министерстве обороны России попросили ООН и Международный комитет Красного Креста оказать влияние на правительство Украины с целью предотвращения провокации в Славянске.