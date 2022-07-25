Financial Times: Китай идет на уступки США для доступа к американским биржам

Авторитетное издание Financial Times сообщает, что Китай намерен ввести специальную схему для компаний, ценные бумаги которых обращаются в американских биржах.

Предполагается, что все торгующие в США китайские компании распределяться на три категории в зависимости от типа данных, которые понадобиться раскрывать для аудита. Первые — предприятия, которые не владеют конфиденциальными данными. Вторые — те, у которых есть такая информация. Третьи — обладающие секретной информацией.

Покинуть американские биржи придется только третьим компаниям, а вот вторым предстоит реконструкция, которая подразумевает предоставление права хранения информации третьим лицам. Фактически это масштабные уступки со стороны Китая, зато они сохранят капитал в 1,3 триллиона долларов.

США еще в 2020 году обязали иностранные компании предоставлять американским регуляторам полный доступ к данным о своей работе. Сделать это необходимо до 2024 года, иначе компаниям будет отказано размещать акции на бирже.

Практически сразу эксперты отметили, что эта мера связана с торговой войной с Китаем, так как именно китайские компании злоупотребляют правом не предоставлять информацию. При этом, если китайские компании уйдут с американских бирж, то потеряют 1,3 триллиона долларов, поэтому было решено пойти на уступки и раскрыть данные.