Польские СМИ сообщают, что охрану бывшего президента страны Леха Валенсы усилили в два раза после того, как он заявил о необходимости сократить население России.

В воскресенье 24 июля 2022 года, Лех Валенса пришел на службу в католический храм с двумя охранниками, хотя ранее у него был только один охранник, который также выполнял функцию личного водителя. Второй охранник замечен впервые.

Очевидцы рассказали, что оба охранника усилили бдительность, смотрели буквально повсюду. При этом один находился на улице во время службы, а второй сидел рядом с Лехом Валенсой (обычно охрана не сидит рядом во время воскресной службы независимо от статуса человека).

Сын экс-президента Польши Ярослав частично подтвердил усиления охраны отца. Он не сказал прямо, что это уже произошло, но рассказал, что просил у местных варшавских властей и полиции дать еще одного телохранителя.

Ранее Лех Валенса заявил, что необходимо сократить население России до 50 миллионов человек. Он отметил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, а также организовать восстание малых народов России». Валенса открыто говорит, что Россию необходимо «расчленить» для достижения безопасности во всем мире.