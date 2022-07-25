Sky News: Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29
Авторитетное издание Sky News сообщает, что Словакия пообещала передать украинским вооруженным силам 11 многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 в конце августа 2022 года.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что правительство уже обсуждает с Украиной возможность передачи истребителей МиГ-29. Сначала самолеты необходимо снять с вооружения внутри Словакии, что произойдет в августе этого года, а после будет возможность передать их украинской стороне.
В свою очередь Словакия намерена получить взамен чешские и польские самолеты, которые начнут защищать воздушное пространство страны. При этом министр обороны подчеркнул, что для начала передачи их собственных самолетов Украине, нужен план с союзниками.
План необходим для разработки оперативной замены (восполнения) технических возможностей Словакии в воздушном пространстве. Словакия должна иметь способность защищать свои воздушные рубежи, а для этого необходимо согласовать получение польских и чешских самолетов в то время, когда она передаст свои Украине.
Ранее о военной поддержки Украины заявлял премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Он сообщил, что правительство рассматривает возможность передачи не только истребителей МиГ-29, но и танков. До этого Словакия передала Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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