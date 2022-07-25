Newsweek: США отменили ежегодные военные учения в Украине
Авторитетное издание Newsweek сообщает, что Пентагон принял решение отменить ежегодные военно-морские учения в Украине. Маневры перенесены в болгарскую акваторию Черного моря.
Пресс-секретарь евро-африканского командования Военно-морских сил США Тамара Лоуренс отметила, что учения Sea Breeze 2022 года были отменены из-за боевых действий на территории Украины. Для избежания провокаций, было принято решение перенести учения.
На болгарской территории принимают участие в учениях 24 военных судна, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,5 тысяч военнослужащих стран НАТО. При этом точное количество не сообщается, а военный состав будет как расширяться, так и сокращаться в ходе проведения учений.
Ранее Венгрия заявила об усилении боеготовности собственные вооруженных сил, а также проведения интенсивных учений по всей территории страны. Это связано с продолжающимся конфликтом в Украине и наплывом мигрантов.
Глава Министерства обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички сообщил, что страна регулярно сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности. Это связано не только с бесконтрольной миграцией, но и возможным развертыванием черного рынка на границе.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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