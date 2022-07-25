С 27 июля «Газпром» приостанавливает работу еще одной турбины газопровода «Северный поток-1»
Российская компания «Газпром» объявила в понедельник, 25 июля, что со среды 27 июля приостанавливает работу еще одной турбины газопровода «Северный поток-1».
На практике это означает, что это приведет к очередному сокращению транспортировки газа в Западную Европу.
По данным «Газпрома», остановка турбины связана с ремонтными работами.
В «Газпроме» заявили, что из-за остановки турбины производственная мощность российской компрессорной станции «Портовая» будет снижена до 33 млн кубометров газа в сутки 27 июля с 7:00 по московскому времени.
Ранее, напомним, в связи с ежегодными профилактическими работами в понедельник, 11 июля, «Газпром» уже приостановливал транспортировку газа по «Северному потоку-1».
Опубликовано: Николай Скира
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