Минобороны России заявило об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS

Министерство обороны России заявило об уничтожении склада боеприпасов для американских реактивных систем залпового огня HIMARS в Богдановке в Хмельницкой области Украины, сообщает Reuters.

Ранее Россия утверждала, что уничтожила несколько систем HIMARS, поставленных Украине Западом, но официальный Киев эту информацию опровергает.

В свою очередь, украинские военные заявили в понедельник, 25 июля, что к настоящему моменту уничтожили 50 российских складов вооружений американскими РСЗО HIMARS.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что "таким образом они перерезают каналы снабжения противника и ослабляют его возможности".

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил, что по меньшей мере 200 украинских военных уже прошли обучение боевому применению систем HIMARS и еще больше обучаются.

Также в пятницу, 22 июля президент США Джо Байден утвердил еще один пакет военной помощи Украине, в том числе еще четыре системы HIMARS с ракетами и 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. На данный момент Киев получил из Вашингтона 12 систем HIMARS.