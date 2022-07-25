Минобороны России заявило об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS
Министерство обороны России заявило об уничтожении склада боеприпасов для американских реактивных систем залпового огня HIMARS в Богдановке в Хмельницкой области Украины, сообщает Reuters.
Ранее Россия утверждала, что уничтожила несколько систем HIMARS, поставленных Украине Западом, но официальный Киев эту информацию опровергает.
В свою очередь, украинские военные заявили в понедельник, 25 июля, что к настоящему моменту уничтожили 50 российских складов вооружений американскими РСЗО HIMARS.
Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что "таким образом они перерезают каналы снабжения противника и ослабляют его возможности".
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил, что по меньшей мере 200 украинских военных уже прошли обучение боевому применению систем HIMARS и еще больше обучаются.
Также в пятницу, 22 июля президент США Джо Байден утвердил еще один пакет военной помощи Украине, в том числе еще четыре системы HIMARS с ракетами и 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. На данный момент Киев получил из Вашингтона 12 систем HIMARS.
Опубликовано: Николай Скира
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