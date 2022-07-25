Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора ВСУ Григория Галогана с должности командира ССО ВСУ и назначил нового руководителя войск.

В понедельник, 25 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский издал два указа, согласно которым Виктор Хоренко сменит Григория Галагана на посту командира Силами специальных операций Украины.

Примечательно, что вся личная информация о штате ССО ВСУ является государственной тайной, поэтому все сведения размещённые в сети о личном составе войска могут быть недостоверными.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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