Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора ВСУ Григория Галогана с должности командира ССО ВСУ и назначил нового руководителя войск.

В понедельник, 25 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский издал два указа, согласно которым Виктор Хоренко сменит Григория Галагана на посту командира Силами специальных операций Украины.

Примечательно, что вся личная информация о штате ССО ВСУ является государственной тайной, поэтому все сведения размещённые в сети о личном составе войска могут быть недостоверными.