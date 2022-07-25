Китай заставил производителя iPhone Foxconn, Huawei и других крупных компаний закрыть сотрудников на заводе и работать по замкнутому циклу
Власти Китая вынудили ряд крупных компаний перейти на замкнутый цикл работы. Это означает, что передвижение сотрудников ограничивается.
Меры, связанные с борьбой со вспышкой коронавируса, затронули Huawei Technologies Co, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), ZTE Corp., производителя дронов DJI, производителя iPhone Foxconn и производителя нефти CNOOC Ltd., а также многие другие компании.
Этот режим работы включает блокировку рабочих на предприятии и проведение ежедневного тестирования на COVID-19.
Сейчас такая стратегия используется на материке, чтобы поддерживать производство в рабочем состоянии, но не допускать распространения коронавируса.
Стратегия производства с замкнутым циклом разрешена только в производственных кампусах, в которых есть как жилье для сотрудников, так и производственные помещения.
Ограничения в Шэньчжэне введены за несколько месяцев до того, как Foxconn Technology Group, производящая большую часть iPhone в мире, должна представить следующее поколение флагманского устройства Apple Inc.
Шэньчжэнь сообщил о 21 новом местном заражении в воскресенье по сравнению с 19 днем ранее.
Хотя это число невелико по международным стандартам или по сравнению с соседним Гонконгом, местное правительство значительно ужесточило меры контроля, включая массовое тестирование и закрытие общественных мест.
Опубликовано: Светлана Репина
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