Европа в панике из-за приостановки эксплуатации газотурбинного двигателя для газового трубопровода «Северный поток».

25 июля британский таблоид «Дейли экспресс» заявил, что жители и правительство европейских стран находятся в состоянии массовой паники из-за решения «Газпрома» касательно очередного сокращения поставок сжиженного природного газа в Европу.

Обозреватель издательства Джейкоб Пол утверждает, что именно такого развития событий больше всего боялась Еврокомиссия, поэтому завтра в Брюсселе пройдёт экстренное заседание европейских лидеров для решения вопроса сокращения потребления газа в ЕС.