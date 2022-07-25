Express: заявление «Газпрома» вызвало массовую панику у европейцев

Европа в панике из-за приостановки эксплуатации газотурбинного двигателя для газового трубопровода «Северный поток».

25 июля британский таблоид «Дейли экспресс» заявил, что жители и правительство европейских стран находятся в состоянии массовой паники из-за решения «Газпрома» касательно очередного сокращения поставок сжиженного природного газа в Европу.

Обозреватель издательства Джейкоб Пол утверждает, что именно такого развития событий больше всего боялась Еврокомиссия, поэтому завтра в Брюсселе пройдёт экстренное заседание европейских лидеров для решения вопроса сокращения потребления газа в ЕС.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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