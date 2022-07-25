Express: заявление «Газпрома» вызвало массовую панику у европейцев
Европа в панике из-за приостановки эксплуатации газотурбинного двигателя для газового трубопровода «Северный поток».
25 июля британский таблоид «Дейли экспресс» заявил, что жители и правительство европейских стран находятся в состоянии массовой паники из-за решения «Газпрома» касательно очередного сокращения поставок сжиженного природного газа в Европу.
Обозреватель издательства Джейкоб Пол утверждает, что именно такого развития событий больше всего боялась Еврокомиссия, поэтому завтра в Брюсселе пройдёт экстренное заседание европейских лидеров для решения вопроса сокращения потребления газа в ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
В США считают, что план по ограничению цен на российскую нефть может сработать
Специальный координатор по международным энергетическим вопросам президента Байдена Амос Хохштейн заявил, что до заключения соглашения по ограничению цен на российскую нефть еще далеко, но план может сработать.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа
Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Россия-2022»
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Эрдоган раскритиковал Грецию за нарушение соглашения
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля