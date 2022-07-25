Огородники рассказали, как получить хороший урожай чеснока

Хитрят дачники, которые утверждают − чеснок легкая культура. Многие, из-за систематически плохих урожаев, отказываются его сажать.

Какой чеснок сажать весной:

Весной сажают яровые сорта, посадкой озимого чеснока занимаются осенью, за месяц до наступления морозов. Семена регулярно обновляют, если этого не делать, урожай будет год от года уменьшаться. Лучше хранятся нестрелкующиеся сорта: Московский, Еленовский, Сакский.

Головки с 2−3 зубками и однозубки для весенней посадки не годятся. Если зубчиков мало, значит сорт вырождается.

Для посадки весной отбирают крупные экземпляры весом около 20 г. Посадочный материал готовят накануне посева. Луковицы разбирают, зубчики из средней части откладывают на еду, а наружные зубки массой 2 г отбирают для весенней посадки.

От шелухи чесночные головки не чистят, для обеззараживания на 12 часов заливают бледно-розовым раствором марганцовки. Воду берут теплую. Качественный посевной материал – главный секрет хорошего урожая чеснока.

Как посадить чеснок весной:

Тормозить с посадкой чеснока не стоит, лучше посевную компанию начать, как только земля прогреется до 5℃. Плюсы раннего сева очевидны. Влаги в почве много, поэтому воткнув зубки в землю их можно не поливать.

Продвинуты дачники что делают, они рано весной сажают яровой чеснок, потом грядку закрывают прозрачной пленкой и не подходят к ней пока всходы не появятся.

При таком подходе экономится время и вода, а это важно. Хорошего урожая не будет, если грядку разбили в тени или в низине где после дождя стоит вода. Плохо, если под перекопку внесли перепревший навоз. Культура не любит свежую органику, да и избыток минеральных удобрений тоже.

Подготовка грядок:

Гряду лучше подготавливать осенью, но весной тоже можно. Плохие предшественники известны − морковь, лук, чеснок, место выбирают исходя из этого. Почву перекапывают на штык лопаты, при повторном перекапывании вносят золу – 300−600 г/м², или азофоску – 1,5 ст. л/м².

Если есть хороший перегной, то можно внести его – одно 10 литровое ведро на 1 м² гряды.

Схема посадки:

Оптимальная ширина гряды – 60 см, ряды лучше сделать вдоль нее, тогда ухаживать за всходами будет легче. Зубки нужно заглублять на 7 см, поэтому для посадки удобно использовать старый черенок от тяпки или лопаты.

Удобно в нижней части черенка ярким маркером нанести отметку на нужной высоте, сделать на гряде углубления по стандартной схеме:

в ряду шаг между лунками 8 см;

расстояние между рядами 20 см.

Зубки раскладывают по лункам, если земля сухая гряду сначала поливают, потом засыпают перегноем слоем 2,5 см. Если почва влажная, просто засыпают перегноем. Чтобы до появления всходов не поливать, гряду накрывают пленкой.

Чем подкормить чеснок:

Если земля не очень плодородная, то, как только появятся всходы, гряду в теплую погоду (15−20 ℃) полить раствором мочевины, а если весна холодная, удобрить аммиачной селитрой. Азотная подкормка активизирует формирование пера, ускоряет формирование головок.

При температуре 10−15 ℃ мочевина начинает работать через 1,5 месяца, аммиачная селитра сразу, но при высокой температуре почвы (> 15 ℃) мало эффективна.

Секретов весенней посадки чеснока немного, но от их соблюдения зависит урожай. Кто выращивают крупные головки, используя другие приемы, может здесь поделиться полезной информацией.