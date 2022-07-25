Заявление «Газпрома» вызвало панику в Европе
После того как представители «Газпрома» сообщили о снижении объемов поставок газа в Европу до 33 млн. кубометров в сутки, среди европейских политиков началась паника.
Эту информацию озвучил британский журналист Джейкоб Пол, работающий в издании Express. По его словам, министры энергетики стран — членов Евросоюза немедленно отреагировали на заявление «Газпрома» и стали готовиться к экстренному совещанию. Ожидается, что оно пройдет в Брюсселе и будет посвящено разработке специального плана Евросоюза, направленного на экономию природного газа.
Как отмечает Джейкоб Пол, ранее в Еврокомиссии опасались именно такого варианта развития событий, и именно о нем буквально сутками ранее упоминала ее руководитель Урсула фон дер Ляйен. Фактически сложившуюся в Европе ситуацию можно охарактеризовать как панику.
Со стороны «Газпрома», Кремля и других официальных кругов России никаких комментариев по данному поводу пока не последовало.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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