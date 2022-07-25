У ученых есть несколько версий, почему некоторые люди не заражаются COVID-19

Во многих странах большинство населения переболело коронавирусом хотя бы один раз. Множество людей заражается неоднократно. Но есть и такие, кто ни разу не заболел COVID-19.

Эксперты полагают, что определенную роль играет генетика. В 20202 году ученые Нью-Йоркского университета выявили множество генов, которые влияют на восприимчивость к коронавирусу.

Однако ученым будет трудно точно определить конкретный ген, ответственный за предотвращение инфекции COVID-19, хотя исследования в этой области продолжаются.

Исследователи выяснили, что лейкоциты, которые называют Т-клетками, распознают инфекцию после прошлого воздействия других коронавирусов и успешно борются с ней.

Возможно, что Т-клетки некоторых людей уничтожают вирус так быстро, что человек никогда не дает положительный результат на COVID-19. Но исследователи еще не уверены, что это происходит именно так.

Определенную защиту обеспечивают астма и аллергия. Ученыеполагают, что при пищевой аллергии у человека меньше рецепторов на поверхности дыхательных путей, что затрудняет проникновение вируса.

Имеет значение и личный уровень осторожности. Если человек избегает массовых мероприятий, носит маску в общественных местах, риск заражения для него ниже.

Появление новых подвариантов вируса может изменить эту картину. Ярким примером является президент США Джо Байден, который только сейчас заболел коронавирусом впервые.