Российское внешнеполитическое ведомство в лице пресс-секретаря Марии Захаровой призвало Киев прекратить провокационные действия в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.

Как подчеркнула пресс-секретарь МИД РФ, безответственное поведение украинских войск привело к возникновению напряженности в регионе, который прилегает к крупнейшей в Европе атомной электростанции. В своем официальном обращении к властям Украины Захарова отмечает, что подобные инсинуации могут привести к ядерной аварии, которая будет иметь тяжелые последствия как для Украины, так и для Европы в целом.

В своем выступлении представитель российского МИД обратилась также к международному сообществу с просьбой обратить внимание на безответственное поведение руководства Украины в данном вопросе и публично осудить действия официального Киева.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что 18 июля украинские беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС, и избежать техногенной катастрофы удалось только по счастливой случайности.