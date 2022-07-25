Захарова пригрозила Зеленскому ядерной катастрофой
Российское внешнеполитическое ведомство в лице пресс-секретаря Марии Захаровой призвало Киев прекратить провокационные действия в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.
Как подчеркнула пресс-секретарь МИД РФ, безответственное поведение украинских войск привело к возникновению напряженности в регионе, который прилегает к крупнейшей в Европе атомной электростанции. В своем официальном обращении к властям Украины Захарова отмечает, что подобные инсинуации могут привести к ядерной аварии, которая будет иметь тяжелые последствия как для Украины, так и для Европы в целом.
В своем выступлении представитель российского МИД обратилась также к международному сообществу с просьбой обратить внимание на безответственное поведение руководства Украины в данном вопросе и публично осудить действия официального Киева.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что 18 июля украинские беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС, и избежать техногенной катастрофы удалось только по счастливой случайности.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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