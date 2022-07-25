Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе

Издание Express утверждает, что политики и жители стран Европы паникуют после нового заявления "Газпрома" по "Северному потоку".

Журналист зарубежного издания Express Джейкоб Пол утверждает, что страны Евросоюза охватила паника после того, как пресс-служба компании "Газпром" объявила о сокращении поставок газа в Европу по "Северному потоку" ввиду начала техработ на ещё одном участке турбины. Технические работы начнутся в 7 утра 27 июля и сократят поставки газа в ЕС до 20 процентов от мощности North Stream AG.

Джейкоб Пол утверждает, что в Брюсселе собирается экстренное заседание Еврокомиссии, поскольку именно такого решения России Европа боялась более всего. Примечательно, что утром того же дня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза готовиться к отключению поставок газа из РФ.