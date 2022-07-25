Захарова попросила Зеленского прекратить провокации ВСУ на Запорожской АЭС
Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что ВСУ должны отказаться от провокаций на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
26 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские военные ведут себя ответственно в отношении Запорожской АЭС в Энергодаре, являющейся самой крупной атомной электростанцией в Европе. В то же время Захарова напомнила, что по приказу Зеленского ВСУ ранее атаковала АЭС в Запорожье с применением ударных БПЛА.
Мария Захарова уверена, что Владимир Зеленский должен отдать приказ о прекращении провокаций на Запорожской АЭС, также прекратив направление угроз в адрес сотрудников станции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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