Фермеры объяснили, почему гниет лук на грядке и что с этим делать
Гниение лука на грядке – очень опасный процесс, поскольку из-за него можно лишиться всего урожая. Необходимо найти причину и по возможности устранить ее.
Первая проблема – это некачественный посадочный материал. Севок не должен пахнуть сыростью, это указывает на его неправильное хранение.
Не подходит для посадки лук с влажными чешуйкам или их отсутствием, другими повреждениями. В таком севке могут содержаться споры грибков, которые будут активно распространяться.
Лук может гнить из-за неправильного выбора места для его посадки. Это должно быть хорошо проветриваемое светлое место без затенения.
Бывают проблемы с агротехникой, которые провоцируют гниение. Например, посадка культуры постоянно на одно и то же место истощает почву, и растение начинает гнить.
Еще одна причина загнивания луковиц – чрезмерный полив. Увлажнять грунт нужно регулярно, но так, чтобы в нем не было застоя влаги.
Из-за вредителей лук тоже может начать гнить. Чаще всего такой процесс развивается при поражении луковой мухой.
Грибковые болезни также вызывают загнивание. Спасти урожай помогают своевременные подкормки, повышающие иммунитет растений, и обработки от конкретных заболеваний.
Опубликовано: Светлана Репина
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