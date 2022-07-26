Фермеры объяснили, почему гниет лук на грядке и что с этим делать

Гниение лука на грядке – очень опасный процесс, поскольку из-за него можно лишиться всего урожая. Необходимо найти причину и по возможности устранить ее.

Первая проблема – это некачественный посадочный материал. Севок не должен пахнуть сыростью, это указывает на его неправильное хранение.

Не подходит для посадки лук с влажными чешуйкам или их отсутствием, другими повреждениями. В таком севке могут содержаться споры грибков, которые будут активно распространяться.

Лук может гнить из-за неправильного выбора места для его посадки. Это должно быть хорошо проветриваемое светлое место без затенения.

Бывают проблемы с агротехникой, которые провоцируют гниение. Например, посадка культуры постоянно на одно и то же место истощает почву, и растение начинает гнить.

Еще одна причина загнивания луковиц – чрезмерный полив. Увлажнять грунт нужно регулярно, но так, чтобы в нем не было застоя влаги.

Из-за вредителей лук тоже может начать гнить. Чаще всего такой процесс развивается при поражении луковой мухой.

Грибковые болезни также вызывают загнивание. Спасти урожай помогают своевременные подкормки, повышающие иммунитет растений, и обработки от конкретных заболеваний.