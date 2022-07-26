Захарова предостерегла Зеленского о провокаций на АЭС и пригрозила ядерной катастрофой
Мария Захарова посоветовала Владимиру Зеленскому не устраивать провокации на атомных станциях.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Она посоветовала украинскому президенту не устраивать провокации на атомных станциях во избежание ядерной катастрофы всемирного масштаба.
По словам Захаровой, российская сторона в свою очередь готова была пригласить инспекцию из МАГАТЭ для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что РФ со всей ответственность. относится к таким объектам.
Напомним, что 18 июля, по заверениям Минобороны России, украинский БПЛА сбросил бомбу на территорию Запорожской АЭС.
После данного инцидента лишь по счастливой случайности не произошло серьезного взрыва и удалось избежать катастрофы для всей Европы.
Опубликовано: Николай Скира
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