Мария Захарова посоветовала Владимиру Зеленскому не устраивать провокации на атомных станциях.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Она посоветовала украинскому президенту не устраивать провокации на атомных станциях во избежание ядерной катастрофы всемирного масштаба.

По словам Захаровой, российская сторона в свою очередь готова была пригласить инспекцию из МАГАТЭ для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что РФ со всей ответственность. относится к таким объектам.

Напомним, что 18 июля, по заверениям Минобороны России, украинский БПЛА сбросил бомбу на территорию Запорожской АЭС.

После данного инцидента лишь по счастливой случайности не произошло серьезного взрыва и удалось избежать катастрофы для всей Европы.