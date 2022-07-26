Фермеры рассказали, чем подкармливать редис, чтобы он рос быстрее
Редис – одна из самых популярных огородных культур. Но часто бывает, что он вырастает совсем маленьким. С этой проблемой можно справиться.
Для начала редису нужно обеспечить нормальные условия рост. Это короткий световой день, грамотный режим полива, своевременное внесение подкормок.
Если осенью в грунт внесены удобрения, подкормки могут и не потребоваться. Но тогда и сам редис будет крупным и сочным.
Если землю не готовили заранее, а оно не отличается высокой плодородностью, без подкормок не обойтись.
Первая подкормка проводится с появлением всходов. В составе должен быть азот, который отвечает за рост зеленой массы. Для этого подойдет раствор карбамида.
Вторая подкормка нужна примерно через десять дней после первой. Она решает уже другие задачи, в том числе непосредственно влияет на размеры корнеплодов.
Для такого случая подходит древесная зола. Из нее нужно сделать настой, смешав две горсти с 10 л горячей воды. Раствор настаивается сутки, а затем его процеживают и поливают грядку.
Оптимальный режим полива для редиса тоже очень важен. На этапе формирования плодов не следует выливать очень много воды, но и пересыхания грунта тоже допускать нельзя.
Опубликовано: Светлана Репина
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