Фермеры рассказали, чем подкармливать редис, чтобы он рос быстрее

Редис – одна из самых популярных огородных культур. Но часто бывает, что он вырастает совсем маленьким. С этой проблемой можно справиться.

Для начала редису нужно обеспечить нормальные условия рост. Это короткий световой день, грамотный режим полива, своевременное внесение подкормок. 

Если осенью в грунт внесены удобрения, подкормки могут и не потребоваться. Но тогда и сам редис будет крупным и сочным.

Если землю не готовили заранее, а оно не отличается высокой плодородностью, без подкормок не обойтись. 

Первая подкормка проводится с появлением всходов. В составе должен быть азот, который отвечает за рост зеленой массы. Для этого подойдет раствор карбамида.

Вторая подкормка нужна примерно через десять дней после первой. Она решает уже другие задачи, в том числе непосредственно влияет на размеры корнеплодов.

Для такого случая подходит древесная зола. Из нее нужно сделать настой, смешав две горсти с 10 л горячей воды. Раствор настаивается сутки, а затем его процеживают и поливают грядку. 

Оптимальный режим полива для редиса тоже очень важен. На этапе формирования плодов не следует выливать очень много воды, но и пересыхания грунта тоже допускать нельзя.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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