Агрономы объяснили, как правильно обрезать крыжовник после сбора урожая
К началу августа урожай крыжовника уже обычно собран, наступает подходящее время для обрезки кустов. Это важно для плодоношения в следующем сезоне.
После обрезки крыжовник выглядит аккуратнее, лучше плодоносит, хорошо проветривается и реже болеет грибковыми заболеваниями, характерными для густых кустов.
Обрезка проводится острыми садовыми ножницами или секатором. Перед процедурой инструмент обязательно нужно продезинфицировать.
Ветки, укоренившиеся одной частью в грунт, нужно обрезать со стороны материнского куста. Затем их выкапывают и отсаживают.
Старые и больные побеги, ветки со следами лишайников полностью удаляются. Обрезать нужно ветки, загущающие куст, а также те, которым уже больше 5 лет.
Основные побеги укорачиваются так, чтобы они поднимались над землей на 15-20 см. Слабые побеги с почкой сильно укорачивать не нужно. После обрезки желательно опудрить куст корневином.
Обрезка – стресс для растения. Чтобы немного сгладить его последствия, необходимо в тот же день полить куст. Это ускорит восстановление тканей.
В это же время можно внести удобрения, если это еще не было сделано после сбора урожая. Такие действия станут залогом хорошего плодоношения в следующем году.
Опубликовано: Светлана Репина
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