Агрономы объяснили, как правильно обрезать крыжовник после сбора урожая

К началу августа урожай крыжовника уже обычно собран, наступает подходящее время для обрезки кустов. Это важно для плодоношения в следующем сезоне.

После обрезки крыжовник выглядит аккуратнее, лучше плодоносит, хорошо проветривается и реже болеет грибковыми заболеваниями, характерными для густых кустов.

Обрезка проводится острыми садовыми ножницами или секатором. Перед процедурой инструмент обязательно нужно продезинфицировать. 

Ветки, укоренившиеся одной частью в грунт, нужно обрезать со стороны материнского куста. Затем их выкапывают и отсаживают.

Старые и больные побеги, ветки со следами лишайников полностью удаляются. Обрезать нужно ветки, загущающие куст, а также те, которым уже больше 5 лет. 

Основные побеги укорачиваются так, чтобы они поднимались над землей на 15-20 см. Слабые побеги с почкой сильно укорачивать не нужно. После обрезки желательно опудрить куст корневином.

Обрезка – стресс для растения. Чтобы немного сгладить его последствия, необходимо в тот же день полить куст. Это ускорит восстановление тканей. 

В это же время можно внести удобрения, если это еще не было сделано после сбора урожая. Такие действия станут залогом хорошего плодоношения в следующем году.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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