Фермеры объяснили, как ускорить созревание помидоров

Созревание помидоров можно занять немало времени. Если есть необходимость ускорить процесс, стоит воспользоваться некоторыми агротехническими приемами.

Томаты быстрее созревают на открытых кустах, поэтому при наличии плодов на ветках стоит отрезать лишние листья. Все пасынки тоже следует убрать.

Следующий шаг – сокращение полива. Однако в жаркую погоду это может навредить растениям, поэтому здесь нужен другой подход.

В частности, следует изменить режим питания: отказаться от внесения удобрений с азотом. Если используются комплексные составы, азота в них должно быть как можно меньше.

А вот калийные и фосфорные подкормки в это время очень актуальны. Фосфор и калий отвечают за скорость вызревания плодов.

Можно воспользоваться специальными стимуляторами роста. Но важно выбрать такой препарат, который не навредит здоровью людей, которые будут употреблять помидоры в пищу.

Есть органические стимуляторы, которые не содержат вредных химических соединений. Они действительно ускоряют созревание плодов.

Интересный агротехнический прием для ускоренного созревания – создание экстремальный условий для растения. Делается это при помощи обрезания макушки.

Верхнюю часть куста прищипывают на 10-20 см, завязи на верхних стеблях срезают. Из-за стресса растение направляет все свои силы на плодоношение, и томаты быстрее созревают.