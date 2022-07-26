WP: в США допустили введение режима ЧП из-за вспышки оспы обезьян

Кабинет Джо Байдена планирует ввести режим чрезвычайного положения из-за вспышки заболеваемости оспой обезьян в США.

Во вторник, 26 июля 2022 года, американская газета «Вашингтон пост» заявила о том, что администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена всерьёз занялась вопросом необходимости признания резкого скачка заболеваемости вирусом оспы обезьян на территории США чрезвычайной ситуацией.

Помимо этого представители издательства отметили, что американское правительство планирует назначить в Белом доме координатора мер против болезни вызываемой ортопоксвирусами.