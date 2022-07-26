Страны Запада столкнулись с проблемами из-за антироссийских санкций, в то время как Россия добилась профицита.

Во вторник, 26 июля 2022 года, американский журнал The National Interest заявил, что попытки Западного мира нанести удар по России приносят значительно больше трудностей всему миру, чем РФ.

Издательство отмечает, что доходы России растут, а российский рубль продемонстрировал завидную устойчивость, в то время как дефицит и рост цен, который возник в странах Запада из-за антироссийских санкций, лишь приближают США и Европейский союз к рекордному уровню инфляции.