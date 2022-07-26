МИД Венгрии назвал невыполнимой просьбу ЕК сократить потребление газа на 15%

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что директива Еврокомиссии о необходимости снизить потребление газа странами ЕС на 15 процентов практически невыполнима.

27 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает фактически невозможным исполнить требование Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15 процентов в странах Европы. По мнению Сийярто, для этого урезать потребление газа должны не только предприятия государств ЕС, но и частные дома.

Также Петер Сийярто уверяет, что рано или поздно Евросоюзу придётся задуматься о необходимости снятия санкций с России, поскольку после их введения энергокризис начался в странах Европы, а не в российском государстве.