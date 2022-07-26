Во время визита в Канаду Папа Римский попросил прощения у индейцев за принуждение к христианству

Папа Римский Франциск просил прощения у коренных жителей Канады за огромный вред, причиненный им людьми Церкви во время правительственной программы принудительной ассимиляции.

Во время своего покаянного паломничества по этой стране Франциск встретился с представителями общины в Масквацисе близ Эдмонтона.

Франциска приветствовал вождь Уилтон Литтлчайлд, один из учеников школ-интернатов, где дети, насильно отобранные у родителей, подвергались преследованиям и издевательствам. Папа сказал по-испански, что постоянно думает о произошедших трагедиях.

"Я сожалею об этом. Я прошу прощения, особенно за то, как многие члены Церкви и религиозных общин, в том числе безразлично, сотрудничали в проектах насильственной ассимиляции и разрушения культуры", — сказал он.

Франциск назвал культурную ассимиляцию "катастрофической ошибкой" и "прискорбным злом".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генерал-губернатор Канады Мэри Саймон приняли участие во встрече, которая включала посещение кладбища учащихся школы-интерната.

Правительство Канады ранее признало, что психическое и физическое насилие применялось в финансируемых государством христианских школах, которые действовали с 19 века по 1970-е годы.

Около 150 000 детей коренных народов забирали из их родных домов и заставляли посещать эти учреждения. Это должно было изолировать их от влияния их родной культуры и языка и ассимилировать их в христианское общество Канады.