Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ
Президент Украины уволил командующего Силами специальных операций генерала Григория Галагана и назначил на его место Виктора Хоренко. Вечером Владимир Зеленский анонсировал новое назначение Галагана.
Портал "Украинская правда" сообщил об изменении должности командующего Сил специальных операций со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные в понедельник на сайте главы государства.
Генерал Галаган командовал Силами специальных операций с августа 2020 года.
Новый командующий Силами специальных операций ранее командовал спецрезервом Главного разведывательного управления Минобороны и был рекомендован на эту должность главой Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.
Украинские СМИ также сообщили, что в тот же день Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уволил с должности главу региональных структур Службы безопасности Украины (СБУ). Причиной было его бездействие в первые дни российской спецоперации.
В июне появилась информация, что Владимир Зеленский намерен уволить главу СБУ Ивана Баканова. Ошибки его и его непосредственных подчиненных привели в том числе, к взятию российскими войсками Херсона.
В итоге Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова были отправлены в отставку 19 июля.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе
Во время визита в Канаду Папа Римский попросил прощения у индейцев за принуждение к христианству
Заявление «Газпрома» вызвало панику в Европе
Лавров заявил, что стамбульское соглашение не запрещает РФ уничтожать военные цели в портах Украины
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа