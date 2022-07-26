Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Президент Украины уволил командующего Силами специальных операций генерала Григория Галагана и назначил на его место Виктора Хоренко. Вечером Владимир Зеленский анонсировал новое назначение Галагана.

Портал "Украинская правда" сообщил об изменении должности командующего Сил специальных операций со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные в понедельник на сайте главы государства.

Генерал Галаган командовал Силами специальных операций с августа 2020 года.

Новый командующий Силами специальных операций ранее командовал спецрезервом Главного разведывательного управления Минобороны и был рекомендован на эту должность главой Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Украинские СМИ также сообщили, что в тот же день Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уволил с должности главу региональных структур Службы безопасности Украины (СБУ). Причиной было его бездействие в первые дни российской спецоперации.

В июне появилась информация, что Владимир Зеленский намерен уволить главу СБУ Ивана Баканова. Ошибки его и его непосредственных подчиненных привели в том числе, к взятию российскими войсками Херсона.

В итоге Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова были отправлены в отставку 19 июля.