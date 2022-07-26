Софья Сапега погасила штраф и может быть экстрадирована или помилована
Россиянка Софья Сапега погасила штраф в эквиваленте 68 тыс. долларов и может рассчитывать на экстрадицию в Россию, сообщил ее адвокат Гашинский.
По словам адвоката, штрафные санкции по суду выплатил в полном объеме отец осужденной Андрей Сапега, который проживает в РФ.
По белорусскому законодательству без этого нюанса экстрадиция Софьи в Россию была бы невозможна.
Софья Сапега была осуждена гродненским судом за разжигание социальной вражды и незаконный сбор сведений о частной жизни. Она была администратором экстремистского телеграм-канала «Черная книга Беларуси».
По приговору суда россиянка получила шесть лет колонии и былаобязана выплатить компенсацию морального вреда 70 потерпевшим.
В июне Софья Сапега обратилась с прошением о помиловании к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Опубликовано: Тарас Медведев
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