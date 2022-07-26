В результате нападения обезьян в японском Ямагути ранены 42 человека, в том числе дети

Жители японского города Ямагути боятся выходить из дома. По меньшей мере 42 человека, в том числе дети, пострадали там в результате нападения обезьян.

Непонятно, чем вызвана внезапная агрессия животных. В борьбе с макаками полиция прибегает к оружию с транквилизаторами.

Волна агрессивного поведения обезьян была зарегистрирована в префектуре Ямагути, в западной части острова Хонсю. Сначала макаки нападали на женщин и детей. Позже, однако, они также стали агрессивными по отношению к пожилым людям и даже взрослым мужчинам.

42 человека подверглись нападению обезьян. Неизвестно, что движет животными

Чиновники подчеркивают, что в появлении обезьян в городе нет ничего необычного. Однако раньше они были миролюбивы к людям.

По словам одного городского чиновника, такое количество нападений за короткий промежуток времени нередко случается. С начала июля зафиксировано 42 случая травм в результате встречи с макаками. Жертвы кусали руки, ноги, шею и живот. Большинство людей также получили многочисленные царапины.

Из-за возрастающего уровня угрозы местная полиция начала борьбу с макаками. Офицеры начали с установки ловушек для животных. Это, однако, было безрезультатно. Попытки отпугнуть животных также имели неприятные последствия. Ожидается, что военнослужащие будут использовать оружие с патронами с транквилизаторами.

Макаки находятся под угрозой исчезновения в Японии в течение многих лет. Однако в последние годы их число значительно увеличилось. Японские макаки всеядны. Более того, эти обезьяны отличные пловцы — было замечено, что они проплывают более полукилометра. Любят купаться в горячих источниках, которых в Японии много.